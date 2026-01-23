Legambiente e Libera | L’America’s Cup è di tutti chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo

Legambiente e Libera evidenziano l’importanza di garantire trasparenza sull’America’s Cup, evento internazionale che, dopo aver fatto tappa a Napoli nel 2012, si prepara a ospitare la 38ª edizione. Un appuntamento di rilevanza sportiva e culturale, che coinvolge la città e il territorio, richiedendo un’attenzione condivisa e informata da parte di tutti i cittadini. La conoscenza dei fatti è fondamentale per una partecipazione consapevole.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Dopo aver ospitato una tappa nel 2012, Napoli si appresta ad ospitare la 38° edizione dell’America’s Cup, la competizione sportiva internazionale più antica del mondo. I lavori per l’organizzazione del grande evento sportivo però si intrecciano inevitabilmente con la bonifica e la riqualificazione del SIN di Bagnoli-Coroglio, attesa da trent’anni. La storia del passato ci insegna che un grande evento può essere un’opportunità di rilancio per il territorio e per la comunità ma anche e soprattutto un boomerang di scelte sbagliate, di opacità e inefficienze. L’America’s Cup è di tutti e chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

NEWS - America’s Cup e bonifica di Bagnoli, Legambiente e Libera: L’America’s Cup è di tutti e chiunque ha il diritto di sapere cosa sta accadendo«Dopo aver ospitato una tappa nel 2012, Napoli si appresta ad ospitare la 38° edizione dell’America’s Cup, la competizione sportiva internazionale più antica del mondo. I lavori per l’organizzazione d ... napolimagazine.com

