Grande Fratello la fidanzata di Mattia rompe il silenzio Cosa sta accadendo
Grande Fratello: la fidanzata di Mattia rompe il silenzio dopo l’avvicinamento con una gieffina, cosa è emerso a poche ore dalla diretta. Le dinamiche sentimentali continuano ad animare la Casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione c’è Mattia Scudieri, giovane concorrente napoletano, che ha stretto un legame sempre più stretto con la gieffina Grazia. Mattia, entrato nel reality dichiarandosi felicemente fidanzato con Carlotta, ha mostrato una certa sintonia con Grazia Kendi, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione. Tra i due sono nati sorrisi, confidenze e momenti di complicità che, sebbene apparentemente innocenti, non sono passati inosservati né agli altri inquilini né al pubblico a casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com
