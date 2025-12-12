Maignan all’Inter? Ecco cosa sta succedendo intorno al portiere del Milan in chiave mercato Marotta pensa al colpo post Sommer | cosa sta accadendo

Sul futuro di Mike Maignan si fa sempre più insistente il rumors di un possibile trasferimento all’Inter. Secondo quanto riportato, la società nerazzurra starebbe valutando un investimento per rinforzare il reparto portieri, con l’obiettivo di sostituire Sommer. Ecco cosa sta succedendo intorno al portiere del Milan in chiave mercato.

Maignan all’Inter, l’estremo difensore del Milan accostato ai nerazzurri dal Corriere della Sera. Pista complicata, ma la “provocazione” accende il futuro della porta. Nel casting per trovare l’erede di Yann Sommer, in scadenza di contratto e destinato a lasciare l’ Inter a fine stagione, spunta una suggestione che ha del clamoroso e che infiamma la tifoseria: il nome di Mike Maignan. Sebbene il profilo principale sul taccuino di Marotta e Ausilio sia quello di Guglielmo Vicario (in rotta con il Tottenham e desideroso di tornare in Italia), il Corriere della Sera ha lanciato una vera e propria “operazione-suggestione” che porterebbe il portiere francese del Milan, rivale cittadino, a vestire il nerazzurro. Juventusnews24.com

Marinozzi pazzo di Maignan: «Decisivo e completo, è tornato tra i migliori al mondo. Questa la chiave della rinascita» - Le dichiarazioni del giornalista Dopo un anno caratterizzato da alti e bassi, il portiere francese Mi ... milannews24.com

