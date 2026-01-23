Le squadre confermate come padroni di casa puntano al primo posto in Ligue 1

Le squadre già confermate come padroni di casa si preparano a disputare le prossime partite in Ligue 1, puntando a ottenere risultati importanti. Secondo quanto riportato da 101greatgoals, una vittoria potrebbe permettere al PSG di salire temporaneamente in prima posizione. Questi incontri rappresentano un momento cruciale per le squadre coinvolte, che cercano di rafforzare la propria posizione in classifica nel campionato francese.

2026-01-23 20:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Una vittoria manderebbe il PSG in vetta, almeno temporaneamente. Il Paris Saint-Germain cercherà di raggiungere la vetta della classifica della Ligue 1 vincendo contro l’Auxerre venerdì sera. Il PSG è un punto dietro la capolista Lens in classifica e sarà determinato a mettere pressione sul primo posto con una vittoria prima del fine settimana. L’Auxerre è attualmente penultimo in classifica e dovrebbe essere una facile scelta per i campioni di Francia. 101GreatGoals ha le notizie sulla squadra prima dello scontro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Le squadre confermate come padroni di casa in questa giornata di Ligue 1 puntano a consolidare la propria posizione in classifica.

Arriva il 1° Torneo “Natale Berardo” - Memorial Pietro Ramonda Insieme a squadre professionistiche confermate, come Juventus e Alcione Milano. Domenica 1 febbraio 2026 Categoria Pulcini 2015 Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata di em - facebook.com facebook

Soffre anche @Inter a conferma che la sfida con @sscnapoli aveva prosciugato energie a entrambe le squadre ma alla fine la squadra di #Chivu piega #Lecce con un gol di #PioEsposito entrato dalla panchina. La rosa profonda senza infortuni regala il break x.com