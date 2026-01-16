Le squadre confermate come padroni di casa puntano al primo posto in Ligue 1
Le squadre confermate come padroni di casa in questa giornata di Ligue 1 puntano a consolidare la propria posizione in classifica. In particolare, una vittoria potrebbe permettere al PSG di salire al primo posto, seppur temporaneamente. Continuate a seguirci per aggiornamenti e analisi sulle sfide in programma.
Una vittoria manderebbe il PSG in vetta, almeno temporaneamente. Il Paris Saint-Germain cercherà di salire in testa alla classifica della Ligue 1 con una vittoria sul Lille al Parco dei Principi. Il PSG è un punto dietro la capolista Lens in classifica e sarà determinato a tornare a vincere dopo essere uscito dalla Coupe de France per mano dei vicini Paris FC. Il Lille, quarto in classifica in vista di questa partita, dovrebbe presentare un'opposizione difficile.
