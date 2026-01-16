Le squadre confermate come padroni di casa puntano al primo posto in Ligue 1

Le squadre confermate come padroni di casa in questa giornata di Ligue 1 puntano a consolidare la propria posizione in classifica. In particolare, una vittoria potrebbe permettere al PSG di salire al primo posto, seppur temporaneamente. Continuate a seguirci per aggiornamenti e analisi sulle sfide in programma.

Formazioni confermate con i padroni di casa che partono forte

Formazioni confermate per la semifinale dell'AFCON in vista della finale per i padroni di casa

