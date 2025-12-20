Formazioni confermate con i padroni di casa che partono forte

2025-12-20 15:51:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester City accoglie il West Ham all’Etihad per uno scontro di Premier League sabato pomeriggio. La squadra di Pep Guardiola ha la possibilità di raggiungere la vetta della classifica in vista della trasferta dell’Arsenal contro l’Everton più tardi in serata. Questo dovrebbe essere un enorme incentivo per la squadra di casa, che sta cercando di riconquistare il titolo perso contro il Liverpool la scorsa stagione. E sono stati anche in ottima forma, perdendo solo una volta in casa in questa stagione, contro il Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Formazioni confermate per i rossoneri che cercano di mettere fine all’imbattibilità dei padroni di casa

Leggi anche: Formazioni confermate mentre i padroni di casa cercano di tenere il passo con l’Arsenal

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Zapata dal 1', conferma per Vardy-Bonazzoli; Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Peda braccetto di destra, Bereszynski in vantaggio su Diakitè; Promozione, girone C: segui la cronaca scritta di Infernotto - Villafranca (2-0); Pronostici Salernitana-Foggia: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 20.12.2025 Serie C.

Serie B 2025-2026: Monza-Carrarese, le probabili formazioni - Reduce da tre gare senza vittorie, i biancorossi vogliono riprendere la loro corsa: i giallazzurri, però, sono pronti a fare lo sgambetto. sportal.it