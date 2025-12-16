Aumento degli orsi abbattibili gli ambientalisti | Un cavallo di Troia | ecco perché

L’aumento degli orsi abbattibili è al centro di un acceso dibattito tra ambientalisti e autorità. Secondo gli ambientalisti, questa misura rappresenta un “cavallo di Troia” privo di fondamenti tecnici, che ignora le raccomandazioni di Ispra e rischia di compromettere la gestione sostenibile della fauna selvatica.

Gli orsi polari si stanno adattando all’aumento delle temperature (ma non basta), lo studio x.com

Temperature in aumento, geni in movimento: cosa accade agli orsi polari esposti a climi più caldi - facebook.com facebook

