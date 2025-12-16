Aumento degli orsi abbattibili gli ambientalisti | Un cavallo di Troia | ecco perché
L’aumento degli orsi abbattibili è al centro di un acceso dibattito tra ambientalisti e autorità. Secondo gli ambientalisti, questa misura rappresenta un “cavallo di Troia” privo di fondamenti tecnici, che ignora le raccomandazioni di Ispra e rischia di compromettere la gestione sostenibile della fauna selvatica.
“Tra gli emendamenti più gravi spicca l’aumento della quota di orsi abbattibili ogni anno: una scelta priva di basi tecniche che ignora deliberatamente le indicazioni di Ispra, l’organo scientifico di riferimento nazionale e che non trova alcuna giustificazione sul piano gestionale. Una decisione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
