Garofani: sono dei fiori, innanzitutto, e piacevano parecchio a Bettino Craxi, tanto da metterne sempre uno nel taschino della giacca, specie durante le campagne elettorali per evocare il fascino tutto socialista di quel colore rosso, naturale. Ma è pure un cognome, molto chiacchierato in queste ultime ore: Francesco Saverio Garofani, il fedelissimo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un cattolico democratico ex Pd, romanista sfegatato, come lo ha definito il Corriere, di certo «lontano mille miglia» dal socialismo italiano, e che – secondo le malelingue – «è l’emblema perfetto del cattocomunismo italico». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Garofani e gli altri fedelissimi di Mattarella: le pillole del giorno