La Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna chiude il 2025 con l’ultimo evento collaterale della mostra Tessere

La Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna conclude il 2025 con un evento dedicato alla mostra “Tessere”, che esplora il rapporto tra mosaico e arte contemporanea. L’ultimo appuntamento collaterale, svoltosi giovedì sera, si inserisce nel calendario di iniziative che accompagneranno i visitatori fino all’11 gennaio, data di chiusura prorogata della mostra.

