Ricercatori dell’Università di Ferrara sono sul campo in Sardegna per monitorare gli effetti del Ciclone Harry. Attraverso dati e mappe in tempo reale, si impegnano a comprendere meglio l’impatto sulle coste e a migliorare le strategie di gestione delle emergenze. Un’analisi accurata volta a rafforzare la tutela del territorio di fronte a fenomeni meteorologici complessi e in evoluzione.

Ciclone Harry, Unife sul campo in Sardegna per monitorare l’impatto sulle coste. Le ricercatrici e i ricercatori dell’ Università di Ferrara impegnati in tempo reale nelle aree colpite dal medicane: dati e mappe per migliorare la gestione delle emergenze future. Sono operativi sul campo già dal 19 gennaio, nelle ore più critiche del passaggio del ciclone Harry che ha colpito duramente la Sardegna e altre aree del basso Mediterraneo. Le ricercatrici e i ricercatori del gruppo Costuf (Coastal study unit of Ferrara) del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara stanno monitorando in tempo reale l’evoluzione dell’evento per studiarne l’impatto sulle coste e supportare, con dati scientifici, la pianificazione delle emergenze future. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le follie del meteo sotto la lente. Ricercatori Unife nel Ciclone : "Così ci difendiamo da Harry"

Ciclone Harry, Dispenza: “La natura ci chiede cervello e lungimiranza nel governo del territorio”Il passaggio del ciclone Harry ha evidenziato l'importanza di un approccio attento e responsabile nella gestione del territorio.

La devastazione del ciclone Harry, la conta dei danni per milioni in Sicilia, Sardegna e Calabria. Le famiglie evacuate e le previsioni meteo – I videoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando mareggiate e venti intensi.

