Ciclone Harry Dispenza | La natura ci chiede cervello e lungimiranza nel governo del territorio

Il passaggio del ciclone Harry ha evidenziato l'importanza di un approccio attento e responsabile nella gestione del territorio. Dispenza sottolinea come eventi naturali estremi ci invitino a riflettere sulla necessità di valutazioni accurate e lungimiranti nel rilascio di licenze e concessioni. Solo attraverso un uso consapevole del territorio e una pianificazione oculata si può migliorare la resilienza delle comunità di fronte a fenomeni climatici sempre più intensi.

"Abbiamo fatto finta di non capire, ma il mare e il ciclone Harry ce lo hanno ricordato con forza: servono cervello e lungimiranza quando si valutano licenze e concessioni". È il messaggio lanciato da Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area progressista, intervenendo sui danni lasciati dal ciclone.

Ciclone Harry e terremoti: emergenza doppia per Messina e provincia, Pd chiede supporto straordinario per i ComuniLa provincia di Messina si trova ad affrontare una situazione complessa, colpita sia dal ciclone Harry che dai danni causati dalle mareggiate e allagamenti, sia dallo sciame sismico che interessa i Nebrodi.

Ciclone Harry, Marano (M5S): "Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale"Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, aggravando le condizioni meteorologiche e prolungando l’allerta rossa.

