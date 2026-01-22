La devastazione del ciclone Harry la conta dei danni per milioni in Sicilia Sardegna e Calabria Le famiglie evacuate e le previsioni meteo – I video

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando mareggiate e venti intensi. Le conseguenze si sono tradotte in evacuazioni e distruzioni, mentre le previsioni meteo indicano possibili ulteriori criticità. Di seguito, alcuni video che documentano l’impatto di questa perturbazione sulle aree interessate.

Il ciclone Harry ha colpito il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere. E nel giorno in cui il fenomeno dà segni di attenuazione comincia la conta dei danni. «Da quanto emerso da una prima valutazione siamo già nell’ordine di oltre mezzo miliardo di euro », ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che per oggi – giovedì 22 gennaio – ha convocato una seduta straordinaria della giunta per deliberare lo stato di crisi di emergenza regionale e chiedere al governo la dichiarazione di emergenza nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Ciclone Harry, mareggiate e famiglie evacuate a Catania, allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia, Sardegna e Calabria: ancora maltempo e nubifragiIl maltempo causato dal ciclone Harry prosegue sull’Italia, interessando soprattutto le regioni del Sud, tra Sicilia, Sardegna e Calabria.

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuseOggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

La coda del ciclone: tromba marina a Brucoli, Augusta devastata, blackout e disagi idriciArriva di notte, quando il mare non concede repliche e il vento fa tremare finestre e coscienze. La coda del ciclone Harry ha colpito il Siracusano lasciando dietro di sé […] ... blogsicilia.it

Sicilia, la devastazione del ciclone Harry: lidi cancellati, barche in strada ed edifici distruttiIl ciclone Harry ha sferzato per tre giorni la Sicilia, con raffiche fino a 150 km/h e onde alte quasi dieci metri, che hanno devastato il litorale tra Catania e Messina. I danni quantificati provviso ... msn.com

La devastazione dopo il passaggio del ciclone in Sicilia: l'emergenza è nazionale. Oggi giunta straordinaria di Schifani e i sopralluoghi del ministro Musumeci e del capo della protezione civile nei luoghi più colpiti facebook

Nella sua brutale devastazione, il ciclone Harry ci ha fornito la possibilità (passatemi il termine) di ammirare la grandiosità della natura che si ribella alla stupidità umana. Perché postare e diffondere foto generate dall'AI P.G. © GianlucaMusmeci x.com