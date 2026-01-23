L’articolo ripercorre il pensiero di Anna Kuliscioff, figura storica del movimento femminista, e il suo impegno per l’uguaglianza salariale tra donne e uomini. Attraverso le sue parole e azioni, si evidenzia come le questioni di pari salario siano ancora attuali, riflettendo sulla necessità di un impegno continuo per i diritti femminili. Un’analisi che invita a considerare questi temi con attenzione e consapevolezza.

Ci sono amori che non chiedono protezione, che non si consumano nel privato, ma scelgono di stare esposti. Amori che attraversano la storia, la politica, le idee. L’amore tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati è uno di questi: un legame che non separa mai il sentimento dall’impegno, la passione dalla responsabilità. Un amore socialista (Neri Pozza), raccontato dal giornalista e scrittore Pierfrancesco De Robertis ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, è la storia di due vite che hanno provato a rendere il mondo un posto più giusto, pagando il prezzo della coerenza. “Sono due giganti della politica, del pensiero, della storia italiana- spiega De Robertis - Hanno segnato la loro epoca con una grande capacità di intravedere il futuro, come fanno i veri leader”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le donne devono guadagnare come gli uomini”: l’incredibile attualità di Anna Kuliscioff

Anna Kuliscioff e le altre donne: "La ammiro per le grandi passioni"Il 29 dicembre 1925 moriva a Milano Anna Kuliscioff, figura di spicco del socialismo e del femminismo italiano.

