Il 29 dicembre 1925 moriva a Milano Anna Kuliscioff, figura di spicco del socialismo e del femminismo italiano. La sua vita, intrecciata profondamente con la città, rappresenta un esempio di impegno e passione per i diritti delle donne e per il progresso sociale. In questo articolo, ricordiamo la sua figura e il suo lascito.

A Milano moriva cento anni fa, 29 dicembre 1925, Anna Kuliscioff. Ma è la sua vita, indissolubilmente legata a questa città, che ricordiamo. Insieme a Caterina Pasolini, che le ha dedicato un documentario. Anteprima? "Proietteremo “Anna Kuliscioff e le altre”, prodotto da Didi Gnocchi per 3D Produzioni, lunedì alle 18 in Fondazione Pasquinelli di corso Magenta 42. Poi, su Sky". Perché riproporre una femminista nata in Crimea nel 1857? "Diceva che l’emancipazione della donna passa attraverso il lavoro equamente retribuito. Obiettivo non ancora raggiunto". Le sue grandi passioni non sembrano sentimenti contemporanei. Ilgiorno.it

Anna Kuliscioff e le altre donne: "La ammiro per le grandi passioni" - Caterina Pasolini le ha dedicato un documentario che sarà proiettato domani "Fu rifiutata come medico all’Ospedale Maggiore, ma lo fece nelle periferie" . ilgiorno.it