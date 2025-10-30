Gli uomini devono allenarsi il doppio delle donne per avere gli stessi benefici sul cuore | le differenze

Un nuovo studio ha valutato gli effetti della stessa quantità di attività fisica sul rischio di malattie cardiache negli uomini e nelle donne: i risultati suggeriscono che a parità di minuti dedicati all'esercizio fisico in una settimana, le donne sembrano avere un beneficio maggiore degli uomini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

