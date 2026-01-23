le borse chiudono deboli con continui rischi geopolitici e in attesa della fed

Le Borse europee chiudono la settimana in tono debole, influenzate dai persistenti rischi geopolitici e dalla pausa in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano e Madrid registrano principalmente ribassi, con il settore bancario a pesare sui mercati. La cautela prevale tra gli investitori, che continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi internazionali e le possibili ripercussioni sull’economia europea.

Ultima seduta della settimana debole per le Borse europee, dove spiccano i ribassi di Milano e Madrid appesantite dal settore bancario. Il quadro di incertezza geopolitica spinge gli investitori ad assumere posizioni prudenti dopo il tentativo di recupero della seduta precedente. Sul fronte macroeconomico, in Eurozona a gennaio i PMI flash hanno avuto un andamento contrastato: l’indice manifatturiero è salito a 49,4 (contro 49,2 previsto e 48,8 precedente), quello dei servizi è sceso a 51,9 (contro 52,6 previsto e 52,4 precedente) e quello composito è rimasto stabile a 51,5 (contro attese di rialzo a 51,9). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Borse europee deboli, pesa l’incertezza sulla Fed: Milano sotto la paritàLe borse europee chiudono in calo, riflettendo l’incertezza sui mercati finanziari.

