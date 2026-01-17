Borse europee deboli pesa l’incertezza sulla Fed | Milano sotto la parità

Le borse europee chiudono in calo, riflettendo l’incertezza sui mercati finanziari. L’attenzione degli investitori è rivolta alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo al futuro della Federal Reserve, dopo le recenti parole sulla possibile evoluzione della politica monetaria una volta terminato il mandato di Jerome Powell. Milano si mantiene sotto la parità, segnando una giornata caratterizzata da cautela e prudenza negli scambi.

Le Borse europee chiudono la seduta in territorio debole, condizionate da un clima di cautela che si è diffuso tra gli investitori dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump sul futuro della Federal Reserve una volta concluso il mandato di Jerome Powell. Le parole dell’ex presidente statunitense hanno riacceso interrogativi sulla futura linea di politica monetaria americana, spingendo i mercati a un atteggiamento attendista. Piazza Affari sotto la parità, Europa in ordine sparso. A Milano il Ftse Mib termina poco sotto la linea di galleggiamento, con una flessione dello 0,11% a 45.799 punti. Il segno meno accomuna gran parte dei listini del Vecchio Continente: Parigi arretra dello 0,65%, Francoforte cede lo 0,22%, mentre Londra limita le perdite e chiude quasi invariata a -0,04%. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

