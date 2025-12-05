Borse futuro Fed | attesa nuovo presidente e probabile taglio tassi
Anche questa settimana l’ attenzione dei mercati finanziari è stata focalizzata dalla Federal Reserve dopo che il presidente Trump ha annunciato di aver già deciso chi sarà il prossimo presidente della Banca centrale americana. Anche se il presidente Usa non ha fatto nomi, con ogni probabilità sarà il consigliere economico Kevin Hassett che con lui condivide una netta preferenza per una campagna aggressiva di tagli dei tassi di interesse. La Fed è rimasta sotto i riflettori però anche perché è sempre più vicina la riunione di dicembre: il mercato sta già scontando un taglio di 25 punti base, soprattutto dopo che i dati macroeconomici hanno certificato un’inflazione stabile ma un mercato del lavoro debole. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
