Lapo Elkann holding in perdita per oltre 2,6 milioni | ricavi in calo e patrimonio eroso per l’imprenditore

Lapo Elkann, le sue holding in perdita per oltre 2,6 milioni: attività personali in rosso per l’imprenditore fratello di John. Il bilancio delle attività personali di Lapo Elkann continua a registrare un trend negativo. Dopo la chiusura di Italia Independent, l’imprenditore si trova oggi a gestire due holding operative che, secondo quanto riportato da Open, stanno affrontando perdite significative, costringendolo a intervenire con mezzi propri per ricapitalizzare le società. Perdite triplicate per la holding L.holding srl. La prima holding, L.Holding srl, che detiene circa il 20% della svizzera Youngtimers AG, ha visto le proprie perdite triplicare nell’ultimo esercizio, raggiungendo un passivo di circa 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
