Checco Zalone Buen Camino ma male i conti | ricavi giù da 4 milioni a 327mila euro
Gli ultimi bilanci della società di Checco Zalone evidenziano un brusco calo nei ricavi, passati da 4 milioni a appena 327 mila euro, in seguito al licenziamento dell'ex moglie Mariangela Eboli. Un decremento che solleva interrogativi sulla situazione finanziaria dell'artista e sulle ripercussioni delle recenti vicende personali sulla sua attività imprenditoriale.
I conti della società di Checco Zalone crollano dopo il licenziamento dell'ex moglie Mariangela Eboli: ricavi giù da 4 milioni a 327mila euro. Utili ridotti di 44,6 volte in un anno. L'artista torna al cinema a Natale con "Buen Camino". Fanpage.it
Checco Zalone, Buen Camino ma male i conti: ricavi giù da 4 milioni a 327mila euro - I conti della società di Checco Zalone crollano dopo il licenziamento dell'ex moglie Mariangela Eboli: ricavi giù da 4 milioni a 327mila euro ... fanpage.it
“Buen Camino” Checco Zalone torna al cinema a Natale - Dopo anni di attesa, Checco Zalone torna al cinema a Natale per un nuovo esilarante film. libreriamo.it
Secondo quanto riportato sul Corriere della Sera dopo l’uscita di Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la società cinematografica di Checco Zalone, i numeri parlano chiaro: i ricavi sono passati da 4,3 milioni a 327 mila euro e gli utili da 1,4 milioni a soli 31 mila eu - facebook.com facebook
Crollano gli incassi per Checco Zalone dopo il licenziamento dell’ex moglie: guadagna 44 volte meno x.com
Buen Camino | Trailer Ufficiale | Dal 25 dicembre al cinema