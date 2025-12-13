Checco Zalone Buen Camino ma male i conti | ricavi giù da 4 milioni a 327mila euro

Gli ultimi bilanci della società di Checco Zalone evidenziano un brusco calo nei ricavi, passati da 4 milioni a appena 327 mila euro, in seguito al licenziamento dell'ex moglie Mariangela Eboli. Un decremento che solleva interrogativi sulla situazione finanziaria dell'artista e sulle ripercussioni delle recenti vicende personali sulla sua attività imprenditoriale.

I conti della società di Checco Zalone crollano dopo il licenziamento dell'ex moglie Mariangela Eboli: ricavi giù da 4 milioni a 327mila euro. Utili ridotti di 44,6 volte in un anno. L'artista torna al cinema a Natale con "Buen Camino". Fanpage.it

