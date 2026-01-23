lavori attesi invano da tempo e spunta il cartello ironico

Un cartello ironico affisso a una recinzione evidenzia un problema irrisolto da anni: acque non canalizzate. Dopo diversi solleciti, un cittadino ha posizionato ieri un cartello per ricordare che la questione è stata sollevata almeno da cinque o sei anni, richiedendo un intervento concreto. La segnalazione sottolinea la lunga attesa e la necessità di interventi tempestivi per risolvere una problematica ancora irrisolta.

Un cartello affisso a una recinzione richiama ad un problema irrisolto da troppo tempo. Acque che non sono incanalate e qualche cittadino ha posizionato, proprio ieri, un cartello, ricordando da quanti anni viene sollevato il problema (almeno cinque o sei) e richiedendo un intervento. " Via Romana, visto il passaggio eccessivo di auto, è diventata una caos totale – hanno detto alcuni cittadini –, piena di buche, continui interventi Acam e questa griglia che si è rotta adesso è completamente staccata". Il Comune stesso la settimana scorsa ha apposto un cartello con l’avviso di pericolo. Si aggiunge all’altra situazione segnalata: cinque metri più avanti c’è ancora la frana avvenuta il 25 agosto scorso e non ancora ripristinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

