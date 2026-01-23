Lavori attesi invano da tempo E spunta il cartello ironico

Da lanazione.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cartello ironico affisso a una recinzione evidenzia un problema irrisolto da anni: acque non canalizzate. Dopo diversi solleciti, un cittadino ha posizionato ieri un cartello per ricordare che la questione è stata sollevata almeno da cinque o sei anni, richiedendo un intervento concreto. La segnalazione sottolinea la lunga attesa e la necessità di interventi tempestivi per risolvere una problematica ancora irrisolta.

Un cartello affisso a una recinzione richiama ad un problema irrisolto da troppo tempo. Acque che non sono incanalate e qualche cittadino ha posizionato, proprio ieri, un cartello, ricordando da quanti anni viene sollevato il problema (almeno cinque o sei) e richiedendo un intervento. " Via Romana, visto il passaggio eccessivo di auto, è diventata una caos totale – hanno detto alcuni cittadini –, piena di buche, continui interventi Acam e questa griglia che si è rotta adesso è completamente staccata". Il Comune stesso la settimana scorsa ha apposto un cartello con l’avviso di pericolo. Si aggiunge all’altra situazione segnalata: cinque metri più avanti c’è ancora la frana avvenuta il 25 agosto scorso e non ancora ripristinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori attesi invano da tempo e spunta il cartello ironico

© Lanazione.it - Lavori attesi invano da tempo. E spunta il cartello ironico

Leggi anche: Il “paradiso“ in una rotonda . Partiti i lavori attesi da decenni. Incubo traffico agli sgoccioli

Leggi anche: Via ai lavori attesi da anni. Stazione più accessibile innalzando il marciapiede alla banchina del binario 1

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lavori attesi invano da tempo. E spunta il cartello ironico.

Via ai lavori attesi da anni. Stazione più accessibile innalzando il marciapiede alla banchina del binario 1Richiesti da anni, nella notte fra lunedì e ieri RFI ha dato il via ai lavori per migliorare l’accessibilità della stazione di Legnano che consisteranno, in questa prima fase, nell’innalzamento del ... ilgiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.