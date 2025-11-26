Via ai lavori attesi da anni Stazione più accessibile innalzando il marciapiede alla banchina del binario 1

Richiesti da anni, nella notte fra lunedì e ieri RFI ha dato il via ai lavori per migliorare l’accessibilità della stazione di Legnano che consisteranno, in questa prima fase, nell’innalzamento del marciapiede della banchina del binario 1, quella dei treni in direzione Milano. La prima fase, che durerà fino al 24 dicembre, si svolgerà sempre nella fascia notturna, per ridurre al minimo i disagi per gli utenti del servizio ferroviario. I lavori consistono in interventi propedeutici all’adeguamento del marciapiede che fronteggia l’ex magazzino ferroviario. La seconda fase invece, che consiste nella modifica dell’altezza di tutto il marciapiede in direzione Milano, si svolgerà nei giorni delle festività di Natale e di inizio anno in coincidenza con la sospensione del servizio ferroviario, necessaria ai lavori di potenziamento della linea fra Rho e Parabiago: in quel periodo verrà attivato un servizio sostitutivo di autobus da Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

