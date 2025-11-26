Il paradiso in una rotonda Partiti i lavori attesi da decenni Incubo traffico agli sgoccioli

I disagi ci sono, ma gli automobilisti quasi non riuscivano a credere ai propri occhi: il cantiere per realizzerà la rotonda fra via Casati e via Roma ad Arcore è partito. Atteso da decenni, cancellerà il semaforo, croce dei pendolari, all’ora di punta. Un incubo in qualsiasi direzione, sia per chi in arrivo da Usmate raggiungeva Monza, che viceversa. I lunghi serpentoni di auto fino al vecchio passaggio a livello e dall’altra parte, tangenti al cavalcavia della Peg, saranno presto un brutto ricordo. La svolta sarà il 10 febbraio, giorno fissato per il fine lavori. Questo è lo scopo dell’intervento accarezzato da tanto tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “paradiso“ in una rotonda . Partiti i lavori attesi da decenni. Incubo traffico agli sgoccioli

