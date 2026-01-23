lavori alla galleria del furlo operazione da ben 45 milioni

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della Galleria del Furlo, un intervento da 45 milioni di euro sulla Strada statale 3 Flaminia. L’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici di Anas e il responsabile territoriale Marche, ingegnere Andrea Primicerio. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità della tratta, contribuendo alla riqualificazione delle infrastrutture locali.

Interventi alla galleria del Furlo: via al cantiere da 45 milioni di euro. Sono stati avviati i lavori sulla Strada statale 3 Flaminia e ieri l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Marche, Francesco Baldelli, ha effettuato un sopralluogo in cantiere con i tecnici di Anas e il responsabile territoriale Marche, l’ingegnere Andrea Primicerio. "Rigenerare le nostre infrastrutture viarie per la crescita socio-economica del centro Italia – ha detto –. Con interventi senza precedenti rigeneriamo le nostre infrastrutture viarie". La collaborazione con Anas "è piena e i risultati sono molto soddisfacenti: il prossimo avvio di questo pacchetto di interventi di elevata tecnologia ingegneristica per la galleria del Furlo per un valore di 45 milioni di euro, lo dimostrano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

