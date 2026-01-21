VIDEO De Rebotti | 52 milioni per l' adeguamento della galleria Pallotta Lavori notturni per ridurre i disagi
L’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco De Rebotti, illustra i dettagli degli interventi da 52 milioni di euro per l’adeguamento della galleria Pallotta, situata sul raccordo Perugia-Bettolle. I lavori, programmati principalmente durante le ore notturne, mirano a ridurre i disagi per gli utenti. Un intervento importante per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità nella zona.
Intervista a Francesco De Rebotti, assessore regionale alle infrastrutture, sugli interventi di adeguamento della galleria Pallotta sul raccordo Perugia-Bettolle. .🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Galleria Pallotta, al via i lavori: "A fine gennaio apertura del cantiere: si lavorerà di notte"A fine gennaio 2026 prenderanno il via i lavori di adeguamento della Galleria Pallotta sul raccordo Perugia-Bettolle.
