Openda alla Juventus | un problema da 45 milioni di euro per Spalletti

L'arrivo di Lois Openda alla Juventus, uno dei colpi di mercato dell'estate, sta suscitando preoccupazioni. Il giocatore, arrivato a Torino con grandi aspettative, sta tuttora faticando ad esprimersi ai livelli previsti, rappresentando un problema da circa 45 milioni di euro per Spalletti. La sua attuale forma mette in discussione le sorti del suo impatto con i bianconeri.

Non decolla l’avventura in bianconero di Openda, che a Torino sta esibendo la sua peggiore versione: mai aveva fatto così male in carriera Uno dei colpi estivi, arrivato quasi a sorpresa allo scadere del calciomercato, è stato Lois Openda. Un acquisto voluto da Comolli, tanto da mettere sul piatto 3 milioni per il prestito e da fissare il riscatto a 42 milioni di euro. Un riscatto che, peraltro, diventa obbligatorio al raggiungimento di un obiettivo minimo come la salvezza. Un affare complessivo da 45 milioni di euro. Openda alla Juventus: un problema da 45 milioni di euro – Calciomercato.it (Ansa Foto) Al momento, questa operazione si può chiamare in molti modi, ma affare non è tra questi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it