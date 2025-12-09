Openda alla Juventus | un problema da 45 milioni di euro per Spalletti
L'arrivo di Lois Openda alla Juventus, uno dei colpi di mercato dell'estate, sta suscitando preoccupazioni. Il giocatore, arrivato a Torino con grandi aspettative, sta tuttora faticando ad esprimersi ai livelli previsti, rappresentando un problema da circa 45 milioni di euro per Spalletti. La sua attuale forma mette in discussione le sorti del suo impatto con i bianconeri.
Non decolla l’avventura in bianconero di Openda, che a Torino sta esibendo la sua peggiore versione: mai aveva fatto così male in carriera Uno dei colpi estivi, arrivato quasi a sorpresa allo scadere del calciomercato, è stato Lois Openda. Un acquisto voluto da Comolli, tanto da mettere sul piatto 3 milioni per il prestito e da fissare il riscatto a 42 milioni di euro. Un riscatto che, peraltro, diventa obbligatorio al raggiungimento di un obiettivo minimo come la salvezza. Un affare complessivo da 45 milioni di euro. Openda alla Juventus: un problema da 45 milioni di euro – Calciomercato.it (Ansa Foto) Al momento, questa operazione si può chiamare in molti modi, ma affare non è tra questi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Juventus-Borussia Dortmund: Openda e David titolari. Probabili formazioni e orario tv
Juventus, dubbi di formazione verso il Dortmund: Openda e David insidiano i titolari
IL PEGGIOR #OPENDA DI SEMPRE: Che cosa sta succedendo in casa #Juventus A cura di Riccardo Meloni - facebook.com Vai su Facebook
GOL - ANULADO Juventus 3-0 Udinese ? Openda ? Joao Mario 93' #JuventusUdinese #JuveUdinese #CoppaItalia #Juventus #Juve Vai su X
Openda alla Juventus: un problema da 45 milioni di euro per Spalletti - Non decolla l’avventura in bianconero di Openda, che a Torino sta esibendo la sua peggiore versione: mai aveva fatto così male in carriera Uno dei colpi estivi, arrivato quasi a sorpresa allo scadere ... Segnala calciomercato.it
Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è Bayern Sporting: 3-1 il punteggio! Tah, ... iltempo.it
Italia e corruzione, il report di Libera iltempo.it
Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla “famiglia del bosco” abruzzo24ore.tv
Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho» ilnapolista.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse: prosegue il dibattito francese sulla ... secoloditalia.it