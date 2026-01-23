L' Appennino vibra a ritmo di musica elettronica con Cima Festival 2026

Cima Festival 2026 porta l'Appennino modenese al centro di un evento che combina natura e musica elettronica. Un'occasione per vivere l'inverno in un contesto suggestivo, tra paesaggi montani e sonorità contemporanee. Questo festival rappresenta un momento di incontro tra l'ambiente e la scena musicale, offrendo un’esperienza unica e autentica per gli appassionati di montagna e musica.

Torna a scaldare l'inverno dell'Appennino modenese l'appuntamento che unisce montagna e musica elettronica. Il CIMA Festival giunge alla sua sesta edizione e si prepara a portare, il 24 e 25 gennaio 2026, migliaia di appassionati a 1.430 metri di altitudine.Più che un semplice festival, il CIMA.

