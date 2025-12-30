Agropoli il 2026 inizia a ritmo di musica con i Beat 90s in piazza
Ad Agropoli l'arrivo del nuovo anno si festeggia con l'evento "Beat 90s", una serata di musica e spettacolo nel centro cittadino. L'appuntamento è in programma per il 1 gennaio 2026, alle ore 21.00, presso Piazza Vittorio Veneto. La manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale, propone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
