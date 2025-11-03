Tra visioni radicali e musica elettronica cala il sipario su Crisalide Festival

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre, al Teatro Felix Guattari, con due performance di danza e un incontro filosofico, la 32esima edizione di Crisalide Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia forlivese Masque teatro, si avvia alla conclusione.Si comincia alle 20 con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

