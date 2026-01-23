L' Appennino vibra a ritmo di musica elettronica con Cima Festival 2026

L'Appennino modenese si prepara ad accogliere Cima Festival 2026, un evento che unisce la bellezza delle montagne con l’energia della musica elettronica. Questo festival rappresenta un’occasione per vivere un inverno diverso, tra natura e suoni, in un contesto naturale unico. Un appuntamento che invita a scoprire il territorio attraverso un’esperienza culturale e musicale, nel rispetto delle atmosfere autentiche della montagna.

Torna a scaldare l'inverno dell'Appennino modenese l'appuntamento che unisce montagna e musica elettronica. Il CIMA Festival giunge alla sua sesta edizione e si prepara a portare, il 24 e 25 gennaio 2026, migliaia di appassionati a 1.430 metri di altitudine.Più che un semplice festival, il CIMA.

L'Appennino vibra a ritmo di musica elettronica con Cima Festival 2026Cima Festival 2026 porta l'Appennino modenese al centro di un evento che combina natura e musica elettronica.

