Calciomercato Napoli si attende l' offerta del Galatasaray per Lang

Sul fronte del calciomercato del Napoli, si attende l’offerta ufficiale del Galatasaray per Noa Lang. La trattativa è in fase di definizione, con possibili sviluppi nelle prossime ore. Nel frattempo, Lang e Lorenzo Lucca sono disponibili per la sfida contro la Lazio a Roma, anche se le decisioni sul mercato potrebbero influenzare la loro partecipazione. La situazione rimane in evoluzione, con ulteriori aggiornamenti previsti a breve.

La porta resta aperta, ma ogni discorso è rinviato almeno a domani. Noa Lang e Lorenzo Lucca oggi saranno a disposizione di Antonio Conte per la sfida di Roma contro la Lazio, ma non.

Napoli, si fa sul serio per Rulli: offerti 20 milioni - Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il Napoli sta provando con sempre maggiore insistenza a prendere Geronimo Rulli dalla Real Sociedad. calciomercato.com

Il Napoli sogna Mastantuono? CaughtOffside: idea prestito, la posizione del Real Madrid - Il Napoli starebbe lavorando a un’operazione ambiziosa per rinforzare il centrocampo e avrebbe pronto un tentativo per Franco Mastantuono, talento argentino di proprietà del ... msn.com

MERCATO Napoli! ?Offerta Shock dall’Arabia! Manna Pronto a Chiudere!?

Tempo di #calciomercato I Su Raspadori anche Lazio e Napoli, ma Simeone allontana le voci Sarri chiede Loftus-Cheek, Solomon già pronto a giocare. Vlahovic via a parametro zero TUTTE LE PRINCIPALI TRATTATIVE #ANSA - facebook.com facebook

