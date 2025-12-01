Pensioni minime da gennaio con l’adeguamento all’inflazione aumenti di 3,1 euro al mese

L’ indicizzazione delle pensioni per il 2026 sarà dell’1,4%. Il decreto del ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale venerdì scorso mette nero su bianco la percentuale provvisoria, che potrà essere ritoccata nel 2027 ma è sufficiente per capire l’ordine di grandezza degli aumenti. Per centinaia di migliaia di pensionati il ritocco sarà praticamente invisibile. Le pensioni minime, oggi a 616,67 euro, saliranno a 619,79 euro. Tre euro e dodici centesimi in più al mese. A cui si aggiunge il mini ritocco dell’1,3% previsto dalla manovra dello scorso anno (quella per il 2026 non prevede nuovi interventi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

