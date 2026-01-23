Lampedusa naufragio di 60 migranti | disperse due gemelle di un anno

Un naufragio al largo di Lampedusa ha coinvolto oltre 60 migranti, con un morto e due gemelline di un anno ancora disperse. L’incidente evidenzia le difficoltà e i rischi delle traversate migratorie nel Mediterraneo, suscitando attenzione e preoccupazione nelle autorità e nelle comunità interessate. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione per affrontare le sfide legate all’immigrazione e alla sicurezza nel tratto di mare.

Ennesima tragedia a Lampedusa, il mare continua a seminare la morte e la paura per i tanti migranti che si mettono in viaggio su un barcone con la speranza di una vita migliore dall'altra del Mediterraneo. Save The Children ha fatto sapere che oggi un barcone, con circa 60 persone a bordo, si è ribaltato nelle acque, nei pressi di Lampedusa. Fortunatamente l'ong è riuscita a salvare quasi tutti, ma al momento risultano disperse due gemelline di un anno. Save The Children ha comunicato: "Due gemelle di un anno sono disperse in mare e un uomo è morto dopo che ieri 61 persone sono sbarcate a Lampedusa".

