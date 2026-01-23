Le recenti notizie segnalano la scomparsa di due gemelle di un anno, originarie della Guinea, al largo di Lampedusa. L’imbarcazione sovraffollata su cui viaggiavano è stata colpita dal ciclone Harry nel Mediterraneo, rendendo difficile il loro recupero. L’Unicef monitora la situazione e si impegna per fornire assistenza alle popolazioni coinvolte.

“ Due gemelle di un anno della Guinea risultano disperse, presumibilmente morte secondo le recenti ricostruzioni, al largo delle coste di Lampedusa, in Italia, dopo che l’imbarcazione sovraffollata su cui viaggiavano è stata messa a dura prova dal ciclone Harry che si è abbattuto nel Mediterraneo. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai familiari e a tutte le persone colpite da questa tragedia”. Lo si legge in una nota dell’ Unicef. “Le due bambine – si legge ancora nella nota – viaggiavano in un ’imbarcazione di ferro, lunga appena 9 metri, partita da Sfax, in Tunisia, mercoledì 21 gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, Unicef: “Due gemelle di un anno disperse al largo di Lampedusa”

