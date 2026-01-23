Migranti Unicef | Due gemelle di un anno disperse al largo di Lampedusa
Le recenti notizie segnalano la scomparsa di due gemelle di un anno, originarie della Guinea, al largo di Lampedusa. L’imbarcazione sovraffollata su cui viaggiavano è stata colpita dal ciclone Harry nel Mediterraneo, rendendo difficile il loro recupero. L’Unicef monitora la situazione e si impegna per fornire assistenza alle popolazioni coinvolte.
“ Due gemelle di un anno della Guinea risultano disperse, presumibilmente morte secondo le recenti ricostruzioni, al largo delle coste di Lampedusa, in Italia, dopo che l’imbarcazione sovraffollata su cui viaggiavano è stata messa a dura prova dal ciclone Harry che si è abbattuto nel Mediterraneo. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai familiari e a tutte le persone colpite da questa tragedia”. Lo si legge in una nota dell’ Unicef. “Le due bambine – si legge ancora nella nota – viaggiavano in un ’imbarcazione di ferro, lunga appena 9 metri, partita da Sfax, in Tunisia, mercoledì 21 gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Migranti: primo sbarco dell’anno a Lampedusa, arrivati 30 sudanesiIl primo sbarco di migranti dell’anno a Lampedusa si è verificato con l’arrivo di 30 sudanesi.
Primo sbarco dell'anno a Lampedusa, arrivati 30 migranti sudanesi. Costo della traversata: 950 euroA Lampedusa si è registrato il primo sbarco dell’anno di migranti, con l’arrivo di 30 sudanesi a bordo di un gommone soccorso dalla guardia di finanza.
Migranti, due gemelle di un anno disperse in traversata verso ItaliaViaggiavano dalla Tunisia verso il nostro Paese: lo denuncia Save The Children, spiegando che circa 60 persone, tra cui la madre , sono state tratte in ... avvenire.it
Migranti: Save the Children, due gemelline di un anno disperse nel Mediterraneo. Gravissima responsabilità dell’Europa. Servono canali regolari e sicuriDue bambine gemelle di 1 anno risultano disperse in mare e un uomo adulto è deceduto dopo lo sbarco di 61 persone ieri a Lampedusa. Lo dichiara Save the Children, presente sull’isola con i suoi team, ... agensir.it
Questa settimana sulla newsletter CISF: FRANCIA: ENTRA IN VIGORE IL "CONGEDO DI NASCITA" COSA FANNO I GIOVANISSIMI NEL TEMPO LIBERO "FAMIGLIE IN VIAGGIO" IL REPORT UNICEF-TDH SULLE FAMIGLIE MIGRANTI ACCIDE - facebook.com facebook
UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) / Posts / X x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.