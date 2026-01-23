L' America lascia ufficialmente l’Oms ma l’alternativa vera è rafforzarla non abbandonarla

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l’Oms, motivando la decisione con la volontà di ridurre l’influenza politica sull’organizzazione. Tuttavia, un’alternativa efficace consiste nel rafforzare le strutture esistenti, promuovendo un’azione condivisa e coordinata a livello internazionale. Un approccio collaborativo può garantire una gestione più efficace delle emergenze sanitarie, senza rinunciare alla partecipazione globale, contribuendo a un sistema di salute più stabile e inclusivo.

L’uscita degli Stati Uniti dall’Oms, annunciata e rivendicata dall’amministrazione Trump come un atto di liberazione da una burocrazia politicizzata e “ostile agli interessi americani”, segna una frattura profonda nell’architettura della salute globale. Un atto politico che ridisegna i confini della cooperazione internazionale in sanità e apre scenari carichi di rischi, ben oltre i confini statunitensi. Le accuse rivolte all’Oms – ritardi nella gestione iniziale del Covid, eccessiva deferenza verso la Cina, carenze di governance e di trasparenza – non sono nuove e meritano un dibattito serio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

