Gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente il loro abbandono dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione avviata durante il secondo mandato di Donald Trump con un ordine esecutivo firmato all’inizio del suo secondo mandato. Questa scelta rappresenta un cambiamento significativo nelle relazioni tra gli USA e l’organizzazione internazionale, con possibili implicazioni per la cooperazione globale in ambito sanitario.

Donald Trump aveva lanciato la procedura di addio tramite un ordine esecutivo firmato il primo giorno del suo secondo mandato. Nella lista dei paesi membri dell'Oms sul sito dell'organizzazione a fianco agli Stati Uniti c'è un asterico che rimanda a una nota, in cui si chiarisce che gli Usa sono fuori dal 22 gennaio 2026 dopo che avevano annunciato la loro intenzione di ritirarsi nel 2025.

“Gli Usa sono al collasso economico e depredano chi non può difendersi”. Parla il docente dell’Università di Lüneburg, De Angelis: “Gli Stati Uniti non sono nostri alleati, vogliono solo sfruttarci”L’affermazione di De Angelis, docente dell’Università di Lüneburg, evidenzia come gli Stati Uniti agiscano per i propri interessi, spesso a discapito di altri Paesi.

