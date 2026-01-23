Negli ultimi mesi, le mense del Tridente e del Duca hanno suscitato preoccupazioni tra gli studenti, che hanno espresso lamentele riguardo alla qualità e alla varietà delle pietanze offerte. La questione ha attirato l’attenzione di chi frequenta quotidianamente questi spazi, evidenziando l’importanza di un servizio alimentare adeguato alle esigenze di tutti. È fondamentale affrontare queste segnalazioni per migliorare l’esperienza e il benessere degli studenti.

Nell’ultimo mese, il cibo delle mense del Tridente e del Duca è finito sotto i riflettori degli studenti. Su alcuni gruppi social studenteschi hanno iniziato a comparire post, spesso accompagnati da fotografie, raccontando disagi che, messi insieme, delineano un quadro difficile da ignorare: la qualità dei pasti è altalenante, le porzioni spesso troppo scarse e la varietà dei piatti lascia a desiderare. Non mancano episodi curiosi, come la segnalazione di un pezzetto d’aglio che sarebbe stato trovato in mezzo a una mela o frammenti metallici nella pasta. UDU Urbino e Azione Universitaria Urbino, le due rappresentanze studentesche che si sono confrontate con l’ERDIS (Ente Regionale per il Diritto allo Studio), hanno espresso una posizione comune, pur partendo da incontri separati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lamentele sulla mensa. Studenti preoccupati

