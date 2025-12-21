Gli studenti di Link al rettorato | Preoccupati per i tagli

Gli studenti di Link al rettorato hanno espresso preoccupazioni riguardo ai recenti tagli alle risorse dell’Università di Siena. La discussione, durata a lungo e caratterizzata da un clima di confronto, si è svolta a margine di una delle ultime sedute del consiglio di amministrazione, evidenziando le tensioni e le implicazioni per il futuro dell’ateneo.

Rettorato occupato e lunga discussione con i vertici dell’Ateneo, a margine di una delle ultime sedute del cda dell’Università di Siena. Così Link Siena ha espresso dissenso verso l’approvazione del bilancio previsionale. "Il nostro proposito occupando il rettorato e simulando un’aula studio era di avere delucidazioni sui tagli al bilancio previsionale 2026 – spiega Francesca Parri, dottoranda rappresentante di Link Siena –. Siamo riusciti a ottenere un confronto con il rettore e con la direttrice generale, che hanno detto che ’non stiamo parlando di tagli, ma di ottimizzazione e razionalizzazione’, dicendo però che i poli saranno chiusi prima, come le sale studio e le biblioteche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

