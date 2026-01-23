Laboratorio di poesia alla Liberetà

Il Laboratorio di poesia presso La Liberetà, condotto da Mirco Ongaro, offre un’opportunità per esplorare e approfondire l’arte poetica. Le iscrizioni sono aperte, con incontri previsti a partire dal 29 gennaio 2026, per quattro giovedì alle ore 17. Un’occasione dedicata a chi desidera avvicinarsi alla poesia in un contesto accogliente e stimolante.

Laboratorio di poesia a cura di Mirco OngaroIscrizioni aperte, ecco qualche dettaglio:Dal 29012026 per 4 Giovedì con orario 17.30-18.30, costo del corso 20€.Le lezioni si svolgeranno nella sede dell'Università delle LiberEtà via Napoli 4 a Udine.Puoi iscriverti in segreteria, dal lunedì al.

