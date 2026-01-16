Giornata della Memoria alla Liberetà la conferenza I giusti delle nazioni

In occasione della Giornata della Memoria, l'Università della Liberetà organizza la conferenza “I giusti delle nazioni”, a cura di Claudio Giachin, docente di storia e filosofia in pensione. L'evento offre un’occasione per riflettere sulla solidarietà e il coraggio di coloro che, durante i periodi più difficili, hanno agito secondo principi di umanità e giustizia.

In occasione della Giornata della Memoria, l'Università della Liberetà ospiterà la conferenza “I giusti delle nazioni”, a cura di Claudio Giachin, docente di storia e filosofia in pensione. L'incontro sarà il 27 gennaio 2026 alle 15, nella Sala Convegni di Via Napoli 4 a Udine. L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione al numero 0432297909. Giachin prenderà le mosse da una legge israeliana del 1953, che istituiva la memoria della Shoah ma ricordava anche che: "Un uomo giusto è un non ebreo che ha rischiato la vita per venire in aiuto agli ebrei". Vicino al Mausoleo dello Yad Vashem di Gerusalemme, si decise perciò di creare, nel 1962, il "Giardino dei Giusti, voluto da Moshe Bejski, per onorare "la memoria del bene ricevuto". 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Telese Terme celebra la Giornata della Memoria dei Caduti: Caporaso richiama al valore della pace e alla responsabilità delle nuove generazioni Leggi anche: “Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada”: incontro con la Polizia a Vietri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 27 Gennaio 2026 - L'Amministrazione Comunale ricorda la "Giornata della memoria" Per non dimenticare In occasione della celebrazione della Giornata della Memoria della Shoah, l’Amministrazione Comunale ha allestito uno spazio del “Ricordo per non di - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.