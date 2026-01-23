la wwe sbarca in diretta esclusiva su netflix dal 1 aprile 2026 con telecronaca in italiano

Dal 1 aprile 2026, la WWE approda in esclusiva su Netflix Italia, offrendo in diretta streaming gli eventi principali come Raw, SmackDown, NXT e i Premium Live Event. La piattaforma amplia così la propria offerta dedicata agli appassionati di wrestling, garantendo telecronaca in italiano e accesso a contenuti di grande valore sportivo. Questa nuova collaborazione rappresenta un passo importante nel panorama delle modalità di fruizione degli eventi WWE in Italia.

L’annuncio, comunicato da Triple H, è un passo strategico che testimonia la volontà della WWE di continuare a innovare e rafforzare la propria presenza internazionale. Particolarmente significativo è inoltre il riconoscimento ricevuto da Luca Franchini e Michele Posa, che nel video ufficiale dell’annuncio sono stati non solo citati, ma addirittura profilati con le proprie voci ora in onda su Warner Bros. Discovery. Un gesto di grande valore simbolico, che rappresenta un’ulteriore dimostrazione della fiducia riposta dalla WWE nei loro confronti e che assume un significato speciale nel celebrare 25 anni di attività come telecronisti. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

