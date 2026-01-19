Ecco le pagelle de La Volta Buona del 19 gennaio: Balivo riceve un 9 per aver fatto le valigie, mentre Tony Dallara avrebbe potuto salvarsi con un punteggio di 8. La rubrica propone un’analisi equilibrata e puntuale degli eventi più recenti, offrendo un’ampia panoramica tra temi leggeri e questioni di attualità, mantenendo sempre uno stile sobrio e preciso.

Come sempre, La Volta Buona mescola leggerezza e attualità, con un menù variegato che spazia dai temi più delicati a quelli più frizzanti. Nella puntata di lunedì 19 gennaio, Caterina Balivo affronta la morte di Tony Dallara e la riconciliazione tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, senza trascurare l’ultima polemica tra Al Bano e Romina Power. E non mancano momenti di gioia: una notizia speciale per la conduttrice Rai, confermando così la capacità del programma di alternare riflessione, gossip e sorrisi in un unico, riuscito salotto pomeridiano. Tony Dallara, la denuncia della figlia. Voto 8. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8)

La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8)

La Volta Buona è tornata in onda il 5 gennaio 2026, con Caterina Balivo e ospiti, offrendo un approfondimento sulle notizie attuali. La puntata ha anche ricordato i 72 anni della Rai, evidenziando l'importanza della televisione pubblica. Ecco le pagelle dei protagonisti: Caterina Balivo si distingue con il massimo voto, mentre Elia, Trevisan e Freddi ricevono un buon 8.

La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci(4), Balivo super (10)

Le pagelle del 16 gennaio di La Volta Buona riflettono l’imprevedibilità dello show, passando da temi sulla longevità a momenti più spinti. Gli ospiti di Caterina Balivo contribuiscono a creare un’atmosfera spontanea, senza copione prestabilito. Tra giudizi severi e valutazioni entusiaste, la puntata si distingue per la sua varietà e naturalezza, offrendo agli spettatori un’esperienza autentica e senza troppi fronzoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Volta Buona, pagelle 15 gennaio: Balivo si alza e va via (7), scoop sull’amore di Michelle (8) - Top e flop della puntata de La Volta Buona di giovedì 15 gennaio: Caterina Balivo torna a parlare di un argomento spinoso mentre Signoretti dà uno scoop su Michelle Hunziker ... dilei.it