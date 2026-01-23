La Tesla alla cena per i poveri e i viaggi per il kitesurf | perché il Vaticano indaga sul vescovo di Alessandria

Il Vaticano sta indagando sul vescovo di Alessandria per sospetti riguardanti gestione finanziaria e spese personali. L’attenzione si concentra su acquisti immobiliari e sui viaggi, tra cui quelli legati alla passione per auto di lusso e il kitesurf. Questa vicenda evidenzia le preoccupazioni sulla trasparenza e sulla condotta economica delle figure religiose coinvolte.

Alla base dell'indagine da parte del Vaticano nei confronti vescovo di Alessandria vi sarebbero alcuni conti utilizzati per acquisti immobiliari e la passione di Gallese per auto di lusso e kitesurf. Il religioso nel 2023 si era infatti presentato alla cena per i poveri a bordo di una Telsa. Il portavoce Governale lo difende: "Scelta ecologica che non pesa sulla diocesi".🔗 Leggi su Fanpage.it

