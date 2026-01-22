La Tesla il kitesurf i bilanci scomparsi | il Vaticano indaga sul vescovo di Alessandria

Il Vaticano ha avviato un’indagine sul vescovo Guido Gallese di Alessandria, coinvolto in recenti questioni finanziarie e personali. La vicenda, che ha suscitato attenzione tra i fedeli, si inserisce in un contesto di inchieste più ampie che coinvolgono anche temi come il rapporto tra tecnologia, economia e fede. La situazione attuale richiede chiarezza e trasparenza, mentre la comunità religiosa attende sviluppi ufficiali.

Il vescovo Guido Gallese guida la diocesi di Alessandria da quasi 14 anni. E negli occhi dei fedeli è rimasta la scena di Natale 2023. Quando arrivò al pranzo dei poveri a bordo della sua Tesla. Intanto in via del Vescovado è arrivato un ispettore del Vaticano. È il cardinale Giuseppe Bertello ed è stato inviato dal Dicastero dei vescovi – l’organismo della Santa Sede che tra i vari compiti ha quello di vigilare sul governo delle diocesi – a indagare sull’operato del monsignore. La Stampa racconta che il cardinale ha cominciato ad ascoltare i membri della curia, i sacerdoti e i laici. Ma cosa ha fatto scattare il controllo del Vaticano? L’allegra vita di Guido Gallese ad Alessandria.🔗 Leggi su Open.online

