Lavori al cimitero scontro da 1,3 milioni | querelle finale in tribunale dopo 20 anni
Dopo oltre vent’anni di lavori incompleti, atti contestati e accuse reciproche, la lunga battaglia giudiziaria sull’ampliamento del cimitero comunale approda alla fase cruciale. Il Tribunale di Napoli Nord si prepara infatti a esaminare le conclusioni delle parti il prossimo 30 gennaio, ultimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
