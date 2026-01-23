La storia assurda di Ibrahima Sonko punito dal Leuven per aver festeggiato la vittoria del Senegal

Ibrahima Sonko, calciatore del Leuven, è stato sanzionato dal club dopo aver esultato per la vittoria del Senegal alla Coppa d'Africa. I festeggiamenti, avvenuti durante un viaggio con la squadra, sono stati considerati inappropriati, considerando la recente sconfitta che ha messo a rischio la permanenza in categoria. Questa vicenda sottolinea come le reazioni sportive possano avere conseguenze pratiche anche fuori dal campo.

