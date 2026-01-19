Da Dakar a Pontedera esplode la festa per la vittoria del Senegal in Coppa d' Africa

Dalla vibrante atmosfera di Dakar alle strade di Pontedera, si celebra la conquista del Senegal in Coppa d'Africa. La finale, ricca di tensione, ha visto il rigore decisivo al fotofinish contro il Marocco, suscitando alcune contestazioni. Un momento importante per il calcio africano, che unisce tifosi e appassionati in un clima di festa e orgoglio.

La Nazionale senegalese ha battuto in finale il Marocco grazie alla rete di Pape Gueye nei tempi supplementari. In festa la comunità senegalese in città Una finale al cardiopalma dove non sono mancate contestazioni per un rigore assegnato al fotofinish al Marocco. Poi i supplementari e al triplice fischio anche a Pontedera esplode la gioia.Festa ieri sera in città per la vittoria del Senegal che si è aggiudicato la Coppa d'Africa battendo in finale la formazione marocchina nello stadio di Rabat. 1-0 con il gran goal siglato da Pape Gueye. La folta comunità senegalese che vive nella città della Vespa si è così riversata nelle strade, dal quartiere stazione fino al centro, con bandiere, tamburi, petardi e tanta allegria.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Senegal vince Coppa d'Africa: festa per le strade di Dakar

Dakar si anima con una celebrazione spontanea dopo la vittoria del Senegal nella finale della Coppa d'Africa. La città, riunita in strada, esprime la gioia per il successo della nazionale, portando un momento di unione e orgoglio nazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il calcio senegalese e un motivo di festa per tutta la comunità locale.

Il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa a Genova, strade chiuse

A Genova, si sono svolti celebrazioni per la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. Dopo la partita, terminata 1-0 ai supplementari contro il Marocco, numerosi supporter dei Leoni della Teranga sono usciti in strada, causando la chiusura temporanea di alcune vie. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra la comunità senegalese e gli appassionati di calcio presenti in città.