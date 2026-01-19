Perché il Senegal non è stato punito dopo aver abbandonato il campo per 17 minuti contro il Marocco

Il divieto di punizione per il Senegal, che ha abbandonato il campo per 17 minuti contro il Marocco, si basa sulle norme della Coppa d'Africa. In assenza di una violazione grave o di comportamenti antisportivi, le regole prevedono che non venga inflitta una sconfitta a tavolino. Questa decisione si inserisce nel quadro delle procedure regolamentari, che valutano le circostanze specifiche di ciascun episodio.

Nessuna sconfitta a tavolino per il Senegal che ha lasciato il campo per protesta contro il Marocco: cosa dice il regolamento della coppa d'Africa in queste situaizoni.

Il Senegal vince la Coppa d'Africa dopo aver minacciato di abbandonare il campo per un rigore al 98'!

Il Senegal si è aggiudicato la Coppa d'Africa 2023 con una vittoria per 1-0 contro il Marocco nella finale di Rabat. La partita è stata decisa da un rigore al 98', che ha suscitato tensioni e discussioni tra le squadre. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo continentale per il Senegal, consolidando la sua presenza nel calcio africano.

Rigore al 98' per il Marocco, il Senegal esce dal campo. Poi torna e Brahim sbaglia il cucchiaio!

Durante la partita tra Marocco e Senegal, il match si è concluso con il rigore decisivo al 98’ a favore del Marocco, portando il Senegal a uscire dal campo. Dopo aver annullato un gol valido agli ospiti, l’arbitro ha concesso un penalty discutibile ai padroni di casa. In seguito, Brahim ha sbagliato il tentativo di cucchiaio, influenzando il risultato finale.

Il CT del Senegal si scusa: "Non avrei dovuto dire ai miei giocatori di uscire dal campo"