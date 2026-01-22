Mondo dell' impresa in lutto è morto l' imprenditore Arnaldo Manini

Con grande dispiacere annunciamo la scomparsa di Arnaldo Manini, stimato imprenditore e Cavaliere del lavoro. Figura di rilievo nel panorama economico e sociale, Manini ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della nostra comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dell’impresa e non solo.

"Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Arnaldo Manini, imprenditore illuminato, Cavaliere del lavoro, cittadino illustre che ha saputo portare il nome della nostra città nel mondo. Ma, soprattutto, caro e saggio amico": con queste parole il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Addio all’imprenditore Arnaldo Caprai. Portò il Sagrantino nel mondo. Dai tessuti al vino, vero visionarioÈ venuto a mancare a 92 anni Arnaldo Caprai, imprenditore umbro noto per aver portato il Sagrantino di Montefalco nel panorama internazionale. L'Umbria in lutto, addio ad Arnaldo Caprai: "Era l'ambasciatore del Sagrantino nel mondo"L'Umbria piange la scomparsa di Arnaldo Caprai, figura di rilievo nel settore vinicolo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Ecco come l'intelligenza artificiale entra nelle imprese pontine; Comunicazione Italiana; Il capitalismo delle cannoniere renderà il mondo più povero; Sostenibilità: report e bilanci per il mondo dell’arredamento. Pmi Day 2025: un ponte tra il mondo della scuola e quello dell’impresa(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Imparare a scegliere che cosa fare nel futuro, quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. E imparare a farlo con responsabilità ... ilsole24ore.com Dario Brignone di Satispay ci dà un consiglio per chi si affaccia nel mondo dell'impresaDario Brignone, co-founder e chief Innovation officer di Satispay, è stato ospite dell'incontro del 2 ottobre Fare Futuro, dedicato alle imprese, a La Manifattura Tabacchi di Rovereto. Una vigilia ... wired.it Lutto nel mondo del calcio: scompare il presidente dell'impresa Lecco facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.