L'attrice e artista Whoopi Goldberg è recentemente apparsa a Posillipo, Napoli, per partecipare alla storyline di ‘Un Posto al Sole’. La sua presenza segna un momento speciale, portando una nuova sfumatura alla celebre soap e confermando il suo interesse per ambientazioni e temi locali. Un incontro che unisce il mondo dello spettacolo a quello della narrativa quotidiana, in un contesto unico come quello partenopeo.

Napoli, 23 gennaio 2026 – Era difficile immaginare la leggenda di ‘Sister Act’ e ‘Ghost’ intenta a discutere di scafi e motori tra i moli di Posillipo. Eppure, stasera 23 gennaio, il confine tra Hollywood e la Napoli di ‘ Un Posto al Sole’ svanisce. L’arrivo di Whoopi Goldberg nei panni di Eleanor Price rappresenta un innesto narrativo prezioso, destinato a scuotere le fondamenta dei Cantieri Palladini proprio nell'anno del trentesimo anniversario della soap. Il debutto di Whoopi Goldberg su Rai 3 porta a Napoli il prestigio di una carriera da EGOT, il rarissimo club di artisti capaci di collezionare Oscar, Emmy, Grammy e Tony Award. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivoluzione gentile di Eleanor Price: Whoopi Goldberg sbarca a Posillipo per un ‘Un Posto al Sole’

